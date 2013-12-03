Капуста утоляет боль

Наличие в капусте огромного количества флавоноидов, клетчатки и витамина С поможет укреплению сосудов, выведению холестерина из организма, также препятствует развитию атеросклероза. Капуста поможет при ожирении, болезнях почек и мочевыводящих путей, сахарном диабете, пишут российские СМИ.

Все знают также о свойстве капусты утолять боль и оказывать противовоспалительный эффект. Следует просто приложить сырые листья капусты к ране, язве, гнойнику, а при маститах - к молочным железам. Если на протяжении нескольких недель обертывать на ночь суставы при ревматизме, подагре или артрите, то это помогает утолить боль.

Капусту используют не только в лечебных, но и в косметических целях, так как она довольно полезна для кожи и волос. Она может очистить, отбелить, освежить и подпитать кожу, придать ей бархатистость и мягкость. Она применяется в виде маски для любых типов кожи.