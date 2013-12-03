Сосновый чай - средство против простуды

Сосновый чай — отличное источник аскорбиновой кислоты, его можно использовать для эффективной профилактики простудных заболеваний. Осенью и зимой аскорбиновой кислоты в хвои становится значительно больше. Желательно собирать хвою в конце лета или осенью. С растущих деревьев иголочки нужно отделять так, чтобы их основа оставалась на ветвях, а собранные иглы нужно хранить в полотняных мешочках на балконе или в морозильнике.

Такой чай снимает усталость, улучшает иммунитет организма, препятствует старению.. Особенно полезен сосновый чай для профилактики и лечения диабета, атеросклероза, анемии, дисфункции печени, колита, а также для предотвращения онкологических заболеваний, и в качестве противоядия в случаях интоксикации организма (например, алкогольной), пишут зарубежные СМИ.

1 ст. л. свежей или высушенной измельченной хвои залить 200 мл кипятка и дать настояться полчаса.. Особенно рекомендуется людям с заболеваниями органов дыхания, печени, болезнях крови, онкологических заболеваниях или просто для оздоровления и очищения организма.

Еще одно лечебное свойство сосны, а точнее, сосновой коры, было обнаружено итальянскими учеными из университета G. D’Annunzio. Сосновая кора содержит целебные для здоровья человека антиоксиданты, а экстракт из нее способен препятствовать повреждение почек, которое вызывается высоким кровь’деревянным давлением.