В "неотложку" обратились еще 40 травмированных людей

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что по состоянию на 18:00 понедельника, 2 декабря, к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 40 травмированных участников акций протеста. Из них госпитализированы – 28.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03, или по номеру 235-41-42.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12.00 понедельника, 2 декабря, количество госпитализированных с травмами в результате вчерашних столкновений в Киеве составляла 46 лиц.

Как сообщил главный врач Киевской городской станции скорой медицинской помощи Анатолий Вершигора, “на протяжении 1 и 2 декабря 2013 года, по состоянию на 12:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 190 человек. Сейчас на лечении в стационарных медицинских заведениях находятся 46 травмированных участников акций протеста”.