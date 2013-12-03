В Украине обесточено 77 населенных пунктов
09:41, 03 декабря 2013Страна
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Из-за непогоды
В 8 областях Украины сегодня ночью в результате порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 35 н.п., в Винницкой – 16, в Житомирской – 6, в Черниговской – 5, в Днепропетровской – 4, в Кировоградской – 4, в Черкасской – 4 и в Сумской – 3 н. п.
К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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