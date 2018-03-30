В Украине наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРЗ

По оперативным данным состоянием на 24 декабря за прошлую неделю в Украине наблюдался сезонный подъем заболеваемости, вызванный респираторными вирусами. Ни в одном из 10 контрольных городов заболеваемость респираторными инфекциями не достигла и не превысила уровня эпидемического порога. Случаев заболеваемости гриппом не зафиксировано. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Наивысший уровень заболеваемости зафиксирован в городах Винница, Чернигов, Львов, Киев, который составляет соответственно 90,9; 78,62; 78,69; 71,06 на 10 тыс. населения. Хотя эти показатели чуть выше аналогичного периода 2006 года, в ни одном из контрольных городов эпидемический порог не превышен. Ближе всего до эпидемического порога заболеваемость в городе Симферополе.

Свыше 53 % среди заболевших - дети (больше всего в Киеве (57,7%), Виннице (56,57%), Чернигове (42,67%), Львове (41,57%). На возрастную группу 7-14 лет приходится 37,5% заболевших детей; на группу 3-6 лет 36,9%.

Госпитализировано на прошлой неделе 0,6% больных на ОРЗ, в основном это дети.

В странах Центральной Европы количество выделенных и идентифицированных возбудителей гриппа ограничено. Из Чехии, Венгрии, Словакии и Словении получены сообщение о выделении вирусов гриппу типа А (H1N1). В Австрии во время 2-х локальных вспышек в венских школах выделены вирусы гриппа типа А (H1N1) "соломоновы острова".

Таким образом, эпидемическая ситуация заболеваемости на грипп и ОРЗ в мире в данный период рассматривается как сезонный предэпидемический подъем преимущественно низкой интенсивности, чему, способствует общее потепление климата. Вполне вероятно, что снижение температуры активизирует циркуляцию возбудителей гриппа и его эпидемический процесс.

СПРАВКА:

ОРЗ - это группа острых вирусных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным способом и поражают верхние дыхательные пути. Грипп является наиболее тяжелым из них, особенность этого заболевания - чрезвычайно быстрое распространение и выраженная интоксикация.

Профилактика заболеваний. К эффективным методам профилактики ОРЗ и гриппа, особенно в период повышения заболеваемости, специалисты относят:

- полноценное питание с включением витаминов в естественном виде;

- закаливание, в частности частое проветривание помещений;

- употребление укрепляющих и тонизирующих лекарственных средств и препаратов иммуностимулирующего действия.

Очень важно придерживаться рекомендаций общего санитарно-гигиенического направления, в частности:

- Часто мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы (можно применять одноразовые салфетки с дезинфецирующими компонентами).

- Прикрывать нос и рот платочком (или одноразовыми салфетками), особенно при кашле и чихании.

- Широко применять средства нетрадиционной, народной медицины, гомеопатические препараты, оксолиновую мазь.

На что необходимо обратить особенное внимание:

- Существуют некоторые особенности клинического протекания гриппа в разных возрастных группах. У детей младшего возраста в первую очередь могут проявиться симптомы нейротоксикоза (рвота, судороги), даже на фоне субфебрильной температуры тела. У пожилых людей нередко заостряются сердечно-сосудистые заболевания, активизируются хронические заболевания, что существенно влияет на клинические проявления гриппа.

- Заболевание в основном начинается остро (озноб, ощущение жара, сильная головная боль, боль в глазах). Больного тревожат общая слабость, ломота в пояснице, суставах, боль в мускулах, нарушается сон. У больного наблюдается гиперемия, одутловатость, блестящие глаза — в целом оно напоминает лицо заплаканного ребенка. Инкубационный период при гриппе - от нескольких часов до 3 суток.

- По большей части на второй день болезни появляется сухой кашель, начинают тревожить тяжесть и боль в груди. На 3-5 сутки кашель размягчается, появляется незначительное количество слизистой мокрота. Отекает слизистая оболочка, соответственно нарушается носовое дыхание.

- Уже в первые часы заболевания температура тела может достигать 39-40°С, содержаться на таком уровне 2-3 суток. Однако, если в дальнейшем лихорадка продолжается или развивается ее вторая волна (в целом длится дольше 5 суток), это свидетельствует о развитии бактериальных осложнений.

Лечение ОРЗ и гриппа обязательно должен определить врач. При своевременном и правильном лечении больной полностью выздоравливает.

Самолечение опасно - нередко приводит к затяжному состоянию и заболеваниям бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, вплоть до летального исхода!