"Декабрьские" рецепты красоты и здоровья

Косметолог Анна Тарасова рассказывает, как подготовиться женщине к празднованию Нового года.

"На самом деле за месяц подготовить кожу, ногти и волосы может любая женщина и без косметолога, - объясняет Тарасова. - Даже тем кто ходит в салоны красоты советую параллельно каждое утро натощак съедать по 1 столовой ложке льняного семени. Тщательно разжевать его, а потом запить стаканом теплой воды. Это очистит организм, укрепит ногти, улучшит кожу и волосы. Нельзя этого семян тем женщинам, у которых есть камни в почках, те могут начать выходить. За день нужно пить не менее 6 стаканов воды, ежедневно есть салат из вареной свеклы. Свекла очистит кровь и кожа будто сиять изнутри."

В течение дня нужно съедать не менее 50 граммов любых орехов. Ноги густо мазать кремом и надевать хлопчатобумажные носки, тогда пятки не будут выглядеть потрескавшимися из-под туфель.

Ресницы следует смазывать маслом из зародышей пшеницы. Такую можно приобрести в АТЭЦ . Для процедуры можно использовать щеточку из-под старой туши, но перед тем тщательно ее вымыть. Через две-три недели после таких процедур ресницы станут густыми и объемными. Для волос косметолог советует делать маску из горчицы и масла репейника. Порошок надо развести этой маслом до густоты каши, нанести на влажные волосы и держать 20-30 минут.

"В последнее время клиентам делаю желатиновые маски. 1 столовую ложку желатина заливаю 3 столовыми ложками горячей воды, хорошо размешиваю и оставляю на 5-10 минут набухнуть. Желатин должен остыть, к нему добавляю любой бальзам для волос, перемешиваю и наношу на всю длину."

Волосы надо собрать, на голову надеваю целлофановый пакет и обматываю полотенцем. Через 30-40 минут смываю водой без использования шампуня. Волосы будут прямыми и очень гладкими. Маски для лица советует делать из любых фруктов.

"Можно использовать банан, яблоко, только не цитрусовые. Я чаще всего делаю банановую маску. Его надо размять, смешать в равных пропорциях с кефиром и нанести на лицо на 10-15 минут. Такая маска хорошо смягчает и увлажняет кожу."

Каждое утро вместо обычной воды советует умываться мятным чаем. Его можно запарить вечером. Такой тонизирует и освежает лицо.

"У меня была женщина, которая часто болела, имела серую кожу, синие круги под глазами. Готовилась к свадьбе сына, посоветовала ей такие процедуры. Женщина стала реально выглядеть на 10 лет моложе".

gazeta.ua