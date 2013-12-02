Киев: в больницах находятся 46 граждан с травмами

По состоянию на 12.00 понедельника, 2 декабря, количество госпитализированных с травмами после вчерашних столкновений в Киеве составляет 46 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главного врача Киевской городской станции скорой медицинской помощи Анатолия Вершигору.

“На протяжении 1 и 2 декабря 2013 года, по состоянию на 12:00, к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 190 человек. Сейчас на лечении в стационарных медицинских заведениях находятся 46 травмированных участников акций протеста”, - информирует Вершигора.

По его данным, в основном, обследованные лица получили травмы средней тяжести, ни одного летального случая не зафиксировано. Преимущественно, потерпевшим оказывали медицинскую помощь по поводу ушибов, термических ожогов, черепно-мозговых травм и переломов конечностей.

Вершигора отметил, что в медицинских заведениях столицы медикаменты и другие средства медицинского назначения, необходимые для предоставления помощи травмированным участникам акций протеста, имеются в необходимом количестве. Также полностью укомплектованы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и бригады неотложной медицинской помощи, которые дежурят в местах массовых акций.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на брифинге Вершигора сообщил, что, по состоянию на утро, в больницах находятся около 20 пострадавших в результате вчерашних столкновений в центре столицы, а в целом было 165 обращений за медпомощью в лечебные заведения, подчиненные Департаменту здравоохранения столицы.

В профильном Департаменте отмечают, что медицинская помощь участникам массовых мероприятий в столице предоставляется независимо от местожительства и регистрации. Информацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.