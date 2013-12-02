Универсальная зимняя маска для кожи лица

Вот универсальная зимняя маска для всех типов кожи: 2 столовые ложки семени льна залейте 2 стаканами воды и варите до кашицы. На жирную кожу маска наносится теплой, на сухую и при куперозе - холодной. Смойте маску кипяченой водой. Если провести курс в 10 - 15 масок по 2 - 3 раза в неделю, кожа отлично справится с зимними холодами.

Сейчас модны кремы с фруктовыми кислотами - на этикетке это аббревиатура АНА. Так вот, зимой обращаться с ними следует осторожно. Если у вас жирная кожа, в креме допускается содержание фруктовых кислот не более 12%, а если на лице появились красноватая сеточка сосудов, купероз, если кожа сухая или чувствительная - всего 2%. Иначе ваши проблемы только усугубятся.