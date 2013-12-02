Киев: в больницах остаются 20 пострадавших в столкновениях

На утро сегодняшнего дня в больницах Департамента здравоохранения Киева остаются около 20 пострадавших в результате вчерашних столкновений в центре столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Киевской городской станции скорой медицинской помощи Анатолий Вершигора, ссылаясь на общую информацию по поводу медицинских обращений за последние сутки от пострадавших в лечебные заведения Департамента.

По информации Вершигоры, из этих около 20 пострадавших лишь один имеет тяжелую травму, остальные имеют травмы средней тяжести.

Он отметил, что в целом было зафиксировано обращения 165 человек за медицинской помощью, 101 человек были доставлены в больницу, обследованы, им предоставлена необходимая медицинская помощь и подавляющая часть были отпущены домой, поскольку не нуждались в госпитализации.

По данным Вершигоры, обращений о медицинской помощи от работников МВД было 58, 48 из них направлены в стационар ведомственного госпиталя по улице Бердичевской, преимущественно, это легкие травмы.

В отношении вчерашних обращений в местах столкновений он сообщил, что с улицы Банковой поступили 82 обращения, по которым 53 человека были направлены в больницу на обследование. С Майдана Незалежности 66 обращений, из них 43 — направлены в больницу; из КГГА - 17 обращений, 5 - в больнице.

Возраст людей с травмами - от 17 до 70 лет.

С нуля часов 2 декабря за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 25 человек, 22 из них направлены в больницу на обследование.

Вершигора сообщил, что 1 декабря в городе работало 25 бригад скорой, сегодня утром 14 бригад вышли на дежурство.

Вершигора заверил, что бригады скорой обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

В свою очередь главный врач больницы №17 Николай Демин сообщил, что в настоящее время у них на стационарном лечении находится 4 человека, которое были доставлены вчера. Один из них имеет тяжелую травму головы. Он был оперативно прооперирован, сейчас он пришел в сознание и переведен из реанимации в обычную палату. Это парень в возрасте 23 года.

Также в ожоговом центре находится один человек с ожогами, госпитализированный после вчерашних столкновений на Банковой.

Демин заверил, что больница имеет необходимые запасы крови. По его словам, с Центром крови поддерживается связь и оттуда обеспечиваются все необходимы потребности лечебного заведения.

Вершигора отметил, что все лечебные заведения, несмотря на ситуацию, всегда имеют резервные запасы препаратов крови на три дня.

По информации Вершигоры, среди тех, кто обратился за медицинской помощью, были 4 иностранца, двое из них - поляки. Ни один из них не госпитализирован.

Напомним, 1 декабря в центре Киева, возле Администрации Президента, из-за действий провокаторов произошли жестокие столкновения правоохранителей с участниками акции протеста.