В сезон простудных заболеваний откажитесь от сладостей
13:36, 02 декабря 2013Страна
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Включите в рацион лук и чеснок
В сезон простудных заболеваний лучше отказаться от сладостей, чтобы снизить риск заболевания гриппом, советуют медики.
Так как продукты, в которых содержатся высокорафинированные углеводы лишь способствуют развитию вируса в организме.
В то же время лучше употреблять овощи в любом виде, фрукты, а также сухофрукты, говорят врачи. А еще обязательно включить в рацион чеснок, лук и цитрусовые, богатые витамином С.
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