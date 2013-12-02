Завтра на востоке Украины пройдет небольшой снег

Завтра, 3 декабря, в восточных областях Украины и в Крыму ожидается небольшой снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме запада, днем в восточной половине порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах и горах Крыма до 12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области без осадков. Ночная температура в Киевской области будет колебаться от 8° до 3° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.