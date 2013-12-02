Украинская молодежь мало знает об опасностях СПИДа - ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ отмечает очень низкий уровень знаний украинских подростков и молодежи о ВИЧ.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЮНИСЕФ в Украине, об этом говорится в новом Отчете по вопросам детей и СПИДа.

Эксперты организации призывают приложить больше усилий на глобальном и национальном уровнях для предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа среди этой уязвимой категории.

По данным отчета, на протяжении 2005-2012 гг. количество смертей от СПИДа среди подростков 10-19 лет увеличилось больше чем на 50%: с 71 тыс. до 110 тыс. случаев. Это особенно заметно на фоне сокращения масштабов передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В 2012 г. с ВИЧ жили около 2,1 млн подростков.

В Европе среди 2,3 млн. людей, которые живут с ВИЧ, как минимум, каждый третий не знает о своем ВИЧ-положительном статусе. Большое количество новых случаев инфицирования происходит при участии людей, которые живут с ВИЧ, но не получили официальный диагноз и поэтому не знают о риске передачи инфекций, и подростки находятся в центре этой проблемы.

Украина страдает от одной из самых тяжелых эпидемий СПИДа в Европе. Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет страдает больше всего. Украинские молодые женщины рискуют в три раза больше заразиться ВИЧ, а мужчины – в два раза больше, по сравнению с молодыми людьми в Западной и Центральной Европе.

Уровень знаний о ВИЧ среди украинской молодежи является очень низким. По данным последнего исследования ЮНИСЕФ, только 17% подростков правильно называют пути передачи ВИЧ. Те, кто живут в закрытых институтах, имеют еще ниже уровень знаний, но более высокий уровень рискованного сексуального поведения.

Кроме того, наблюдается очень высокий уровень стигматизации относительно вопросов ВИЧ среди школьников и их родителей: только 41% школьников ответили, что согласны были бы учиться с ВИЧ-положительным учеником в своем классе, и только 22% родителей согласны на контакт их детей с ВИЧ-положительными детьми ежедневно. Отношение в образовательной среде можно изменить только при условии уменьшения дискриминации ВИЧ-положительных детей в обществе в целом, подчеркивают многочисленные исследования в Украине.

В то же время эксперты отмечают значительные достижения в сфере предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку. В частности, на протяжении 2005-2012 гг. в странах с низким и средним уровнем дохода удалось предотвратить 850 тысяч случаев инфицирования новорожденных.

Украина достигла значительного прогресса в предотвращении новых ВИЧ-инфекций среди новорожденных. Уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился с 20% в 2000 году до 4,9% в 2009 году в Украине. В соответствии с официальной статистикой Минздрава с 1995 по 2012 год в ВИЧ-положительных матерей родилось 32 тысячи 504 ребенка. Из них 21 тыс. 916 имеют отрицательный статус; еще 6 тыс. 735 малышей в возрасте до 18 месяцев ожидают на подтверждение своего статуса, а 2 тыс. 814 – ВИЧ-положительные. У 752 детей развился СПИД, а 287 умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.

В отчете также подчеркивается, что поколение, свободное от СПИДа, может стать реальностью, если больше детей будут получать антиретровирусную терапию. В 2012 г. необходимое лечение получали всего 34% детей в странах с низким и средним уровнем дохода, среди взрослых этот показатель составил 64%. В соответствии с расчетами, в результате этого в 2012 г. от болезней, связанных со СПИДом, умерли приблизительно 210 тыс. детей.