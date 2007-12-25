Создана эффективная вакцина от птичьего гриппа

По данным ВОЗ, различные штаммы вируса птичьего гриппа погубили более 200 человек и 150 млн. птиц. Все существовавшие до настоящего времени вакцины оказались бессильны против гриппа, а некоторые – и непрактичны в применении.

Однако новый препарат, по мнению китайских медиков, способен оградить миллионы людей от страшного вируса. На днях в стране была успешно завершена вторая фаза клинических испытаний вакцины на людях, которые заразились птичьим гриппом.

Вакцину разработал Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, который также является автором препарата против атипичной пневмонии. Разработчики сообщили, что новая вакцина соответствует международным стандартам, и что никаких побочных воздействий на человеческий организм в процессе испытания выявлено не было. Медики также заявили, что "в Китае есть все возможности для производства вакцины в необходимом количестве".

Вакцина применялась в клинических условиях в период с сентября по ноябрь 2007 года, в программе были задействованы 402 пациента в возрасте от 18 до 60 лет. Кстати, несколько дней назад на юге Китая от птичьего гриппа скончался 24-летний мужчина. Этот случай стал 17-м официально зарегистрированным летальным исходом от вируса H5N1.

Местные власти, сообщившие об инциденте, отметили, что пока неизвестно, каким образом мужчина мог заразиться, поскольку в провинции Цзянсу не было отмечено случаев заболевания птиц птичьим гриппом.

Первые случаи заражения человека смертельным вирусом H5N1 были также обнаружены еще в двух странах – в Мьянме и Пакистане. Минздрав Пакистана сообщил о подозрении на заболевание гриппом H5N1 у восьми жителей района Пешавар. Инфекция была выявлена после ряда мероприятий по уничтожению домашних птиц в связи со вспышкой этой болезни. Двое больных умерли, один выздоровел, остальные остаются под наблюдением врачей.

В Мьянме инфекция была зарегистрирована и подтверждена у девочки 7 лет из восточной части страны. Специалисты уточняют источник заражения ребенка. Предварительные данные свидетельствуют о гибели домашних птиц, вблизи места проживания ребенка, за неделю до начала болезни.

Основными симптомами птичьего гриппа у людей являются: высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в мышцах, нередко вирус может привести к инфекции глаз (конъюктивит), дает тяжелые осложнения на сердце и почки. H5N1 опасен еще и тем, что очень быстро может привести к пневмонии.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире зафиксировано 335 случаев заражения людей птичьим гриппом, причем 206 из них привели к летальному исходу.

Среди домашних птиц новые вспышки гриппа H5N1 обнаружены в Польше, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Германии и России.

utro.ua