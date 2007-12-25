Аллергия снижает вероятность развития рака

Канадские ученые из больницы Mount Sinai (Онтарио) провели исследования и выяснили, что чрезмерная активность иммунной системы не только провоцирует возникновение аллергических заболеваний, но еще и препятствует развитию рака поджелудочной железы.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 654 человека с раком поджелудочной железы и столько же здоровых людей.

После изучения историй болезни участников выяснилось, что люди, страдающие аллергиями, заболевали раком поджелудочной железы на 57% реже тех, кто никогда не страдал аллергией. Эта зависимость не наблюдалась у больных астмой и была особенно сильной у мужчин, отмечают исследователи.

Следует отметить, что данные нового исследования дают возможность ученым изучить взаимосвязь между аллергиями и некоторыми онкологическими заболеваниями. Ведь причины такой взаимосвязи до сих пор неизвестны.

Рак поджелудочной железы занимает одно из основных мест среди причин смертности от онкологических заболеваний. Только в США ежегодно диагностируется около 30 тысяч новых случаев заболевания, и лишь 5% пациентов могут прожить более 5 лет после установления диагноза.

Корреспондент.net