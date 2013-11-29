Азаров отмечает прогресс решения вопроса задержек соцвыплат

Правительству удается решать проблему сокращения задержек по выплате пособий по безработице и социальных выплат.

Об этом заявил премьер-министр Украина Николай Азаров на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Среди позитива хочу отметить, что нам удается решать проблему сокращения задержек по выплате пособий по безработице, больничным листам и других социальных выплат. Она, к сожалению, до конца не решена, о чем свидетельствуют, в частности, обращения сюда - на мою страничку в Фейсбук», - сказал премьер.

Поэтому он попросил обращающихся указывать конкретно адреса этих предприятий, «а если возможно, личные данные, чтобы можно было быстро и оперативно определить, идет ли речь о системной задержке в рамках целого района или области или о конкретной неразберихе, связанной с выплатой одному человеку».

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность по заработной плате в Украине в октябре сократилась на 3,5% и на 1 ноября составила 989 млн грн.

С начала текущего года задолженность по зарплате выросла на 10,7%.

Распоряжением от 21 ноября Кабинет министров Украины перераспределил 80 млн грн, предусмотренных госбюджетом на льготы и субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг и вывоз мусора, а также 50 млн грн, предусмотренных на субвенции по выплате помощи детям-инвалидам и малообеспеченным семьям, на оплату труда работников бюджетных учреждений Киева.