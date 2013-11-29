В Украине создан центр противодействия опасным болезням

В Украине создан Украинский центр противодействия социально опасным болезням путем объединения Украинского центра СПИДа и Украинского центра туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Наталия Низова.

«Министерство приняло решение о создании принципиально новой структуры, которая становится первой ступенью в развитии институтов общественного здоровья в Украине. Таким является Украинский центр противодействия социально опасным болезням Минздрава Украины, который создан путем объединения на первом этапе Украинского центра СПИДа и Украинского центра туберкулеза», - сказала она.

По словам Низовой, сегодня такие опасные болезни, как СПИД и туберкулез, являются угрозой не только экономике страны, а прежде всего - здоровью людей, демографическому и экономическому потенциалу нации.

«Что очень печально, мы являемся определенной эпидемиологической угрозой для соседних стран Европейского региона», - отметила Низова.

По ее словам, сочетание этих патологий также является сегодня чрезвычайно тревожным моментом. «Среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа почти 50% - это сочетание патологий ВИЧ-инфекции и туберкулеза», - сообщила Низова.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 239,5 тыс. случаев ВИЧ-инфекций, в том числе 64,5 тыс. случаев СПИДа. За 9 месяцев этого года зарегистрировано почти 16 тыс. случаев.

«Сегодня мы отмечаем «постарение» эпидемии. 22,6% случаев - это случаи установления диагноза впервые по клиническим показателям, то есть когда уже есть серьезная симптоматика», - сказала Низова.

Она также сообщила, что количество смертельных случаев в этом году уменьшилось на 11,7% по сравнению с прошлым годом.

На заместительной поддерживающей терапии сегодня находится 8 тыс. 211 пациентов. 42% из них являются ВИЧ-инфицированными.