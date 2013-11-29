Завтра в Украине осадки не ожидаются.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 4° мороза - 1° тепла, на Южном побережье до 5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.