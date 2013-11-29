Особенности зимнего питания

Подготовка к зиме будет неполной, если в погоне за теплыми вещами забыть подкорректировать питание. Из-за неправильно диеты зимой легко заработать авитаминоз, стать мерзляком и плохо выглядеть. tochka.net решила помочь читательницам в подготовке к холодам и написать несколько текстов о зимнем питании. Сегодня рассказываем, на какие продукты стоит налегать зимой, чтобы хорошо себя чувствовать.

Зимние продукты и готовка. Зимой выбор свежих натуральных продуктов сокращается, поэтому значительную часть рациона начинают занимать разные «сохраненные» продукты. Беда в том, что во многих из них полезных веществ сохраняется мало. Так, консервированные продукты могут потерять более половины витаминов, а зимние тепличные овощи и фрукты изначально содержат их меньше.

Чтобы не усугублять ситуацию, доводя полезность своего рациона до минимума, нужно максимально отказаться от «травматичных» для продуктов способов приготовления. Так, овощи лучше всего употреблять в салатах или готовить на гриле. При отваривании лучше опускать овощи (особенно это касается картошки) в уже кипящую воду - так сохранится больше витамина С. Еще один секрет: чем мельче резать продукты, тем меньше витаминов в них сохраняется. Так что зима - не время разных пюре, скорее - время «грубых» крестьянских салатов.

Витамины А и Е. От холодного ветра и мороза моментально пересыхает кожа и обветриваются губы. Сухой воздух в отапливаемых помещениях только усугубляет ситуацию. Кремы и бальзамы для губ, конечно, помогают - но это, скорее, симптоматическое лечение. Чтобы кожа могла лучше противостоять сложным зимним условиям, нужно больше витаминов А и Е. Ими богаты растительные масла, орехи, семечки, цельные злаки (например, каши), зеленые листовые овощи, морковь, рыба.

Помни, что оба витамина жирорастворимы. Чтобы получить витамин А из бета-каротина, содержащегося в морковке, организму нужно будет использовать жир. Поэтому стоит сочетать овощи, содержащие витамины А и Е, с маслами, орехами, молочными продуктами.

Сухофрукты. Это решение напрашивается само по себе, ведь в сухом виде фрукты удобнее всего хранить и брать с собой для перекуса. К тому же, сухофрукты достаточно сладкие, поэтому могут стать отличной заменой вредным десертам. Важно помнить правила выбора сухофруктов и не забывать о разнообразии. Кроме привычных изюма, кураги и фиников стоит обратить внимание на сушеный инжир, персики, киви.

Гликемический индекс выше. Если у тебя нет проблем с уровнем сахара в крови или генетической предрасположенности к ним, зимой можешь поднять гликемический индекс рациона. Если обычно стоит избегать простых углеводов (например, сахара, белой муки), то зимой можно немного ослабить контроль. Дело в том, что зимой глюкоза из углеводов расходуется быстрее - она нужна для обогрева тела. Поэтому если в холода бываешь на улице, можно иногда есть сладкое и выпечку, не устраивая сеанс самобичевания.

lady.tochka.net