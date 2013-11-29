Что делать при почечной колике
Принять спазмолитики, залезть в тёплую ванну...
Почечная колика может вызвать достаточно сильную боль в гениталиях. Поскольку организм пытается «вытолкнуть» мочу, боль периодически усиливается.
Возможно нарушение мочеиспускания, вплоть до исчезновения. Периодически возникают «ложные» позывы (на самом деле позывы нормальные, просто моча не проходит).
Кровь в моче возникает из-за разрыва вен некоторых структур в почках и появляется уже после приступа.
Почечная колика почти всегда нарушает нормальную работу кишечника. Вздутие живота, газы, дисбактериоз, рвота, запор – обычные спутники почечной колики.
Во время колики лёгкое постукивание ребром ладони по почечной области может вызывать болезненные ощущения. Это – положительный симптом Пастернацкого, сигнализирующий о заболевании почки.
Для снятия приступа колики необходимо:
Принять спазмолитики (ношпа, папаверин и т.п.).
Неплохо залезть в тёплую ванну (с теми же целями).
Вызывать скорую, т.к. камень сам может и не выйти, кроме того - почечная колика может оказаться совершенно другим заболеванием.