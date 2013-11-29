Что делать при почечной колике

Почечная колика может вызвать достаточно сильную боль в гениталиях. Поскольку организм пытается «вытолкнуть» мочу, боль периодически усиливается.

Возможно нарушение мочеиспускания, вплоть до исчезновения. Периодически возникают «ложные» позывы (на самом деле позывы нормальные, просто моча не проходит).

Кровь в моче возникает из-за разрыва вен некоторых структур в почках и появляется уже после приступа.

Почечная колика почти всегда нарушает нормальную работу кишечника. Вздутие живота, газы, дисбактериоз, рвота, запор – обычные спутники почечной колики.

Во время колики лёгкое постукивание ребром ладони по почечной области может вызывать болезненные ощущения. Это – положительный симптом Пастернацкого, сигнализирующий о заболевании почки.

Для снятия приступа колики необходимо:

Принять спазмолитики (ношпа, папаверин и т.п.).

Неплохо залезть в тёплую ванну (с теми же целями).

Вызывать скорую, т.к. камень сам может и не выйти, кроме того - почечная колика может оказаться совершенно другим заболеванием.

lady.tochka.net