Зефир - полезное лакомство

В ста граммах зефира содержится 300 ккал, что значительно меньше, нежели в других лакомствах. От прочих сладостей зефир отличает то, что в нем нет жиров, а только белки и углеводы, которые не так опасны для фигуры.

Этот десерт готовят из сахара, фруктового пюре, яичного белка и желирующих веществ (желатин, агар или пектин). Агар и пектин имеют растительное происхождение. Пектин получают из яблок, сахарной свеклы или арбузов. Это вещество выводит из организма токсины, ионы тяжелых металлов, понижает уровень «плохого» холестерина в крови, а также оказывает противовирусное воздействие. Агар производится из морских водорослей, в нем содержится много кальция, железа и йода для укрепления костей и сосудов.

Желатин – желирующее вещество животного происхождения (изготавливается из хрящей, сухожилий и костей животных). Зефир с желатином полезно употреблять при переломах, трещинах костей, он производит восстанавливающий эффект.