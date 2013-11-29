Почему развивается мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь – нарушение обмена веществ, при котором формируются конкременты (камни) в почках.

Причины формирования камней в почках и состав этих камней самый разнообразный. Камни могут состоять из сгустившейся мочевой кислоты, могут быть белковыми, оксалатами, фосфатами и смешанной природы. В любом случае – для того, чтобы камень успел образоваться, должен быть застой мочи в почке.

Недостаточное опорожнение почечной лоханки и приводит к сгущению и формированию любого камня.

Причины мочекаменной болезни:

Врождённые заболевания почек и мочевыводящих путей (включая анатомические дефекты).

Повышенное содержание мочевой кислоты в крови (например – при подагре). В этом случае ураты (камни из мочевой кислоты) могут формироваться даже при отсутствии застойных явлений.

Сидячий, малоподвижный образ жизни также нарушает нормальное прохождение мочи.

Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей – пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит.

В результате начинает формироваться камень. Камень растёт и со временем либо «влетает» в мочеточник, либо дорастает до размеров почечной лохани и полностью блокирует нормальную работу почки, что может закончиться весьма печально.

Попавший в мочеточник камень может либо гуманно выйти наружу (это происходит с мелкими камнями), либо застрять в мочевыводящих путях. В последнем случае речь идёт о почечной колике, которую на себя ощущают четыре из пяти больных мочекаменной болезнью.

Резкие распирающие боли в поясничной области, возникающие с одной стороны.

Понятно, что камень не сможет застрять одновременно в двух почках, поэтому резкая боль с одной стороны поясницы позволяет исключить радикулит, компрессионный перелом позвонка и многие другие диагнозы. Чем ниже в мочевыводящих путях застрял камень, тем ниже будет отдавать боль.

Лечение мочекаменной болезни:

Устраняются факторы, стимулирующие рост формирующихся камней.

Например, для снижения уровня мочевой кислоты прописывается специальная диета, а также препараты, снижающие содержание этого вещества в крови.

Назначаются препараты, разрушающие мелкие камни и останавливающие рост крупных камней.

Здесь хорошо себя зарекомендовали препараты, содержащие цитраты, а также фитопрепараты.

Крупные камни вполне успешно разрушаются целым рядом хирургических методов.

Не так давно был успешно внедрён метод дистанционной литотрипсии.

Камень дробится при помощи электромагнитных волн. При возникновении любых из вышеперечисленных симптомов сразу же обращайтесь к врачу.

lady.tochka.net