Полная женщина может забеременеть, если похудеет

У полных женщин нормализуется менструальный цикл, а репродуктивные органы работают лучше уже после похудения хотя бы на 10% веса.

Об этом говорит гинеколог Алла Микилюк.

"Гормоны производят жировые клетки. Если у женщины вес избыточный, то и количество гормонов тоже увеличено. Одновременно увеличивается количество вредных гормонов. Они уменьшают норму тех, которые отвечают за репродуктивную функцию".

"Полным также тяжелее выносить ребенка. У них чаще случаются выкидыши, преждевременные роды и замирание плода. Из-за гормональных нарушений созревают яйцеклетки, изменяется структура слизистой матки. Бывает, женщина забеременела, но слизистая матки такова, что яйцеклетка не может прикрепиться к стенке или не развивается".

Похудение также помогает излечиться от гипертонии. Сердце лишается нагрузки, проходит одышка. Лучше чувствует себя опорно-двигательный аппарат.

Лишний вес - это дополнительная нагрузка на позвоночник и ноги.

gazeta.ua