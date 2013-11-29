Военные медики "Сагайдачного" оперировали в необычных условиях

Успешную операцию по удалению аппендицита провели в корабельных условиях вечером 28 ноября военно-морские медики фрегата «Гетман Сагайдачный», выполняющего задачи операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит».

Как рассказал УНИАН начальник пресс-центра, пресс-секретарь Командования Военно-морских сил Украины капитан 1 ранга Олег Чубук, в неотложной медицинской помощи нуждался один из членов экипажа, военнослужащий контрактной службы, уроженец города Киева. Группой возглавляемых подполковником медицинской службы Сергеем Адаменко военно-морских медиков и командованием национального контингента было принято решение оперировать моряка непосредственно на корабле, для чего «Гетман Сагайдачный» с целью создания более благоприятных при проведении операции условий стал на якорь. Операция, длившаяся с учетом подготовки места ее проведения и больного в общей сложности около двух часов, прошла успешно, без осложнений. Моряк отошел от наркоза, в сознании, чувствует себя удовлетворительно.

Также, по информации пресс-офицера, через несколько минут после завершения операции командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин в телефонном разговоре с командиром национального контингента контр-адмиралом Андреем Тарасовым передал благодарность группе военно-морских медиков за высокопрофессиональные действия, решительность, умение взять на себя ответственность и пойти на определенные риски, которые практически всегда имеют место при проведении операции вне стационарных условий.

Подполковник медицинской службы Адаменко, пришедший в национальный контингент из клиники неотложной хирургии Военно-морского клинического центра Крымского региона, в свое время служил корабельным врачом, но делать операцию в корабельных условиях в море ему довелось впервые.

Последний же раз украинские военно-морские медики проводили операции по удалению аппендицита в корабельных условиях в 2000-м году, во время возвращения с трансатлантического похода корабля управления ВМС Украины «Славутич».