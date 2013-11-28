В Украине трудоустроено 12 тыс. людей с особыми потребностями

С начала года в Украине трудоустроено свыше 12 тыс. людей с особыми потребностями и в целом сегодня работают почти 740 тыс. таких людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом сегодня во время всеукраинского совещания по профессиональной реабилитации инвалидов сообщила министр социальной политики Наталия Королевская.

«С начала года в Украине при содействии центров занятости трудоустроились свыше 12 тыс. людей с особыми потребностями. По состоянию на ноябрь 2013 года в Украине имеют рабочее место 739 тыс. 460 людей с инвалидностью», - сказала она.

По словам Королевской, в пакете мер по усилению социальной защиты населения, разработанном Минсоцполитики, трудоустройство наиболее уязвимых категорий граждан занимает одно из первых мест.

Она отметила, что со следующего года приблизительно на 40-60% вырастут размеры денежных компенсаций на бензин, ремонт, техническое обслуживание автомобиля и на транспортное обслуживание для инвалидов.

Королевская также подчеркнула недостаточную работу органов социальной защиты по информированию людей с особыми потребностями. «Люди часто просто не знают о возможности пройти профессиональную реабилитацию и обучение и, как следствие, получить работу. К сожалению, подход «за инвалидами никто бегать не будет» пока имеет место», - заметила министр.

Как сказала Королевская, министерство пересмотрит перечень профессий, по которым инвалиды проходят профреабилитацию, будет унифицировано время учебы и гарантированно будут трудоустроены не менее 90% из прошедших обучение.

Министр также отметила, что фонд инвалидов, служба занятости и учебные центры должны работать сообща и более эффективно в направлении трудоустройства инвалидов. “Также нужно более плодотворно работать с работодателями. Нужные льготы, преференции, информационная поддержка от государства для тех предприятий, которые берут на работу людей с ограниченными возможностями. И еще одна важная задача – это информационная работа с самими инвалидами”, - резюмировала Королевская.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Этот день отмечается с целью интеграции инвалидов в жизнь общества.