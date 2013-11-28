Мятный чай - "лекарство" для желудка

В листьях, цветках и стеблях мяты перечной содержится эфирное масло (1,5 — 3,5 процента), небольшое количество дубильных веществ, каротин (провитамин А) и органические кислоты. Главным носителем аромата мятного масла и его физиологически активным компонентом является ментол и его производные.

Современной наукой установлено, что содержащийся в мятном масле ментол при нанесении на кожу или слизистую оболочку возбуждает холодовые рецепторы и вызывает ощущение холода. Поверхностные кровеносные сосуды сужаются, а сосуды внутренних органов расширяются, при этом наблюдается легкое местное анестезирующее действие. Мятное масло обладает также ярко выраженными антисептическими свойствами.

Попадая на нервные окончания, заложенные в слизистой оболочке желудка и кишечника, мятное масло усиливает перистальтику. И правы были врачи древности, считавшие, что мята перечная полезна при ряде желудочных заболеваний. Препараты мяты, принятые внутрь, усиливают секрецию пищеварительных желез, способствуют более быстрому опорожнению желудка и кишечника. Их назначают при спастических колитах, энтероколитах, усилении бродильных процессов.

Мятное масло благотворно действует также на функцию печени и применяется при заболеваниях печени и желчного пузыря.