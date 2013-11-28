В декабре 2013 года Солнце проявит наибольшую активность 7 и 8 числа, кроме того, незначительные магнитные колебания ожидаются 4, 8, 13,14, 23, 30 и 31 декабря.

Как видно из прогноза, магнитные бури в декабре 2013 года будут незначительными.

Магнитные бури в декабре 2013 года - в чем причина?

Геомагнитные возмущения на Земле возникают из-за процессов, происходящих на Солнце, особенно в области темных пятен. Во время солнечных вспышек частицы плазмы с огромной скоростью вырываются в космос и, достигая нижних слоев земной атмосферы, вызывают бури на нашей планете.

Магнитные бури в декабре 2013 года - плохое самочувствие

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головные боли, бессонницы, нарушения работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, рост адреналина в крови, стрессы и депрессии.

Реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Почему солнечная активность так сильно влияет на наш организм, наукой до сих пор досконально не изучено. Считается, что причиной плохого самочувствия человека может быть состояние его здоровья на данный момент. Здоровы мы или больны, в каком состоянии наш иммунитет, страдаем ли мы от депрессии или иных психических расстройств - все эти факторы влияют на то, как мы перенесем очередную магнитную бурю.

Кроме того немаловажным фактором является мнительность. Считается, что лишь 10% человечества по-настоящему страдает от избыточной солнечной активности, а остальные 90%, ознакомившись с прогнозом магнитных бурь на ближайший период, придумывают себе симптомы и верят в них.

Так ли это на самом деле - решать и проверять тебе. Мы же можем посоветовать, как вести себя во время магнитных бурь в декабре 2013 года.

Чтобы легче пережить магнитные бури в декабре 2013 года, старайся придерживаться следующих рекомендаций:

ограничь работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, или отложи ее на другое время;

не провоцируй и не участвуй в ссорах и разборках;

больше отдыхай и гуляй на свежем воздухе, а тяжелую физическую нагрузку снизь;

принимай контрастный душ;

следи за своим артериальным давлением;

для снижения нервозности пей успокоительные средства: валериану, пустырник, боярышник, шалфей, успокаивающие чаи;

прислушивайся к рекомендациям своего лечащего врача и всегда имей при себе необходимые лекарства;

питайся правильно, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключи в этот период прием алкоголя.

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