Завтра в Украине - мокрый снег

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Крыму - дождь (ночью небольшой), днем с переходом в мокрый снег; температура на протяжении суток 1-6° тепла, на юге до 9°.

В Карпатах снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах западных областей местами гололедица.

В Киеве и области в пятницу ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.