Что делать, если прищемили палец дверью

Невнимательность, спешка приводят к возможности возникновения несчастного случая. Закрывание автомобильной дверцы, входной тяжеловесной двери может травмировать человека, который по неосторожности сунул в этот процесс руку.

Кровоизлияние, внутренние давление на кожный покров приносит неимоверную боль и неприятные последствия.

Что же делать, если все же палец прищемили дверью? В идеале необходимо обратится за первой помощью к медицинским работникам, чтоб избежать развития самого худшего варианта событий. Потому что возможен перелом или трещина. Если же до медицинского учреждения слишком далеко, медицинскую первую помощь можно предоставить себе самому.

Чтоб избежать сильного подкожного давления и возможную потерю ногтя, следует сделать небольшое отверстие в нем. Для этого необходимо спиртом или другим спиртосодержащим веществом обеззаразить поверхность ногтя. Раскалить тонкий металлический предмет (иголка, скрепка), хорошо его зафиксировать и на долю секунды острым концом поднести к ногтю. Раскалённый металл с легкостью сделает отверстие в ороговевшем покрове ногтя, не причиняя абсолютно никакой боли. Если боль чувствуется, значит иголка дошла уже до тела и ее следует немедленно вынуть. После такой процедуры кровь от кровоизлияния выйдет наружу, давление под ногтем уменьшиться, боль утихнет. Дальше следует обработать рану еще раз йодом или раствором зеленого бриллиантового и наложить повязку. Перевязку делать раз в день.

Данная процедура, проведенная вовремя дома или в лечебном заведении, дает возможность не потерять ноготь. А если все-таки потеря неизбежна, то облегчить участь при его отслоении.

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