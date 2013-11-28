Украина отправила помощь пострадавшим от тайфуна Филиппинам

Украина направила Филиппинам, население и территория которых пострадали в результате тайфуна «Хайян», гуманитарную помощь в виде груза с предметами первой необходимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Самолет с гуманитарным грузом для Филиппин вылетел из международного аэропорта «Борисполь» сегодня, 28 ноября.

«Груз состоит из 17 тыс. одеял, 8,3 тыс. фильтров очистки воды, 21 комплекта электрогенераторов с осветительным оборудованием и кабельной сетью, а также консервов, матрасов, подушек и комплектов дезинфицирующих средств. Общий вес груза гуманитарной помощи составляет около 38 тонн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, тайфун на Филиппинах прошел в начале ноября. По официальной информации власти страны, количество жертв превысило 5 тыс. человек.

Общие убытки в настоящее время оценивают в 294 млн. долларов. Более полутора тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести, 4 млн. остались без крова над головой.