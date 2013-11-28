Творожная маска тонизирует кожу лица

Чтобы приготовить маску, вам нужны семь вымытых листков щавеля, которые нужно измельчить и растолочь до состояния однородной кашицы. Затем к полученной массе нужно добавить взбитый белок, 1 ст.л. творога и 1 ч.л. меда. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать. Перед нанесением полученной массы на лицо, кожу нужно смазать соком щавеля или тонизирующим лосьоном. Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте ее крепким настоем чая.

Следующая творожная маска отлично подходит для всех типов кожи. Она обладает тонизирующим, питательным и отбеливающим эффектом. Чтобы приготовить эту маску, нужно взять 2 ст.л. свежего творога, натертый на терке крупный огурец, 1 ч.л. растительного масла и 1 ст.л. молока. Всё это тщательно перемешивается, и в полученную массу добавляются 3 измельченных листка петрушки.

Всё это снова перемешивается, после чего маска наносится на кожу лица на 15-25 минут, после чего маска смывается сначала теплой, а потом холодной водой.

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