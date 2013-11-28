Оливковое масло защитит от гриппа

Тайное оружие красоты и хорошего обмена веществ, аргумент против рака: оливковое масло. Вы заправляете салат оливковым маслом?

Готовите с ним тосты? Употребляете для маринада? Если нет, именно время начать. В оливковом масле много витаминов, оно защищает иммунную систему от вирусов. Растительные жиры для здоровья необходимы нам так же, как банковские счета - для уверенности в завтрашнем дне.

Во-первых, в оливковом масле полно так называемых мононенасыщенных жирных кислот: под этим нудным названием кроются настоящие иммуномодуляторы. Они повышают активность интерлейкинов - клеток, которые являются частью иммунной системы.

Оливковое масло богато полифенолами: это антиоксиданты, которые защищают клетки от разрушений и повышают сопротивляемость организма, а еще - тормозят воспалительные процессы.

Достаточно лишь раз в день заправлять салат столовой ложкой оливкового масла (или употреблять его любым другим образом), чтобы отложить свой собственный простудный сезон на неопределенное время.

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