Восстановить силы помогут... бананы

Бананы считаются идеальной пищей для того, чтобы перекусить. Во-первых, они богаты полезными углеводами и быстро утоляют голод. Во-вторых, сама природа снабдила их удобной "упаковкой" – кожурой.

Считается, что от бананов очень легко поправиться. Это не совсем так. Ими просто не надо злоупотреблять, как, впрочем, и любыми другими сладкими крахмалистыми продуктами. Один банан содержит в среднем 60–80 калорий. Поэтому если вы хотите оставаться стройной, норма на день – один-два плода, не больше.

При заболеваниях поджелудочной железы и желудка свежие фрукты и овощи нередко приходится исключать из рациона. Единственный фрукт, на который это правило не распространяется, – банан. Он не увеличивает выделение пищеварительных соков, а нежная мякоть обволакивает стенки желудка. Многие люди, страдающие язвенной болезнью желудка, утверждают, что бананы облегчают боль. Поэтому, если вы склонны к гастриту или язвенной болезни, ешьте ежедневно 1–3 банана.

Бананы – отличный источник калия. Этот минерал необходим сердечной мышце, а также печени и головному мозгу. Недостаток калия в организме может вызвать аритмию, ночные судороги мышц ног. Поэтому кардиологи рекомендуют восполнять запасы калия при помощи бананов – и полезно, и вкусно. Суточная норма калия содержится в трех плодах.

Бананы прекрасно и быстро усваиваются, в них мало клетчатки. Поэтому диетологи советуют включать эти фрукты в рацион больных, выздоравливающих после инфекций и операций. Полезны бананы и пациентам онкологических клиник в периоды химио- и лучевой терапии.

Широко применяются тропические плоды в рационе спортсменов, которые восстанавливают силы во время длительных соревнований. А перед ответственными стартами атлетов частенько сажают на белково-банановую диету. Такой рацион способствует выведению из организма излишков воды и наращиванию мышечной массы.