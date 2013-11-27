Прополис - против насморка. Рецепт лекарства

Прополис обладает обеззараживающим действием и поможет в том случае, когда насморк длится долго и вызван бактериями. В чистом виде прополис применять нельзя, его необходимо растворять в масле.

Для приготовления прополисного масла надо взять шарик чистого пчелиного прополиса массой 5 грамм и оливковое масло в количестве 50 мл. Масло слегка нагреть на огне в металлической емкости (до кипения не доводить!) Снять с огня, раскрошить прополис и растворить в масле, помешивая деревянной палочкой, остудить. Вы получите концентрацию 1:10. Готовое масло для использования надо нанести на ватный тампон и ввести в ноздрю на 20-25 минут. Повторять процедуру 3 раза в день.