Детский энурез - болезнь стыда и страха

Каждый десятый ребенок старше пяти лет, включая школьников, встречает утро с ощущением холода, испытывая чувство стыда, страх и отчаяние: «А вдруг друзья узнают?» Всему виной - мокрая постель. Это - серьезная психологическая проблема. О причинах MedPulse рассказывает детский врач Иван Макриди

Сколько страха, страдания порой в глазах этих детей? Как отчаянно они переживают свою болезнь! Из-за нее с трудом засыпают, спят тревожно, поверхностно, а иногда даже бодрствуют ночи напролет, чтобы вовремя сходить в туалет. Сколько усилий иногда нужно затратить, чтобы избавить таких мнительных, пугливых деток от их страхов и вернуть к нормальной полноценной жизни. В большинстве случаев выясняется, что в жизни маленького страдальца произошло какое-то эмоциональное потрясение, после которого он перестал просыпаться сухим.

Эта форма болезни называется невротическим энурезом. Его лечить проще всего. В этом случае ребенка достаточно избавить от тревог, внушить ему уверенность в собственных силах (т.е. в том, что он способен контролировать себя во сне). Неспроста в народе говорят, что недержание мочи происходит "от испуга". Невротический энурез обычно сопровождают тики (непроизвольные подергивания век или сокращения мышц лица). Спровоцировать эту форму болезни может перемена обстановки, частые ссоры родителей, сильные впечатления (например, поход в цирк), просмотр фильмов ужасов.