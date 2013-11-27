В Украине завтра ожидается небольшой мокрый снег

Завтра, 28 ноября, в северных, западных и большинстве центральных областей ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем, слабый гололед.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, утром и днем на большей части территории страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами с дождем, слабый гололед. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.