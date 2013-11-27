Президент наградил Татьяну Бахтееву орденом «За заслуги»

Президент Украины Виктор Янукович наградил орденами «За заслуги» президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона и народного депутата от Партии регионов Татьяну Бахтееву.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, Патон награжден орденом «За заслуги» I степени за выдающиеся личные заслуги в укреплении научно-технического потенциала Украинского государства, многолетнее самоотверженное служение отечественной науке.

В указе о награждении Бахтеевой говорится, что орденом «За заслуги» ІІ степени она награждена за весомый личный вклад в государственное строительство, развитие отечественной системы здравоохранения, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм.

Кроме того, Янукович сегодня поздравил Патона и Бахтееву с днем рождения.