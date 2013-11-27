На Майдане Незалежности установили пункт обогрева

В связи с прогнозом Укргидрометцентру о снижении температуры воздуха в столице, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил профильным службам установить на месте массового скопления людей – Майдане Незалежности – пункт обогрева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, чтобы предотвратить переохлаждение и заболевание граждан, которые в настоящее время проводят акцию на главной площади Киева в поддержку евроинтеграции Украины, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды установило пункт обогрева поблизости стелы Независимости. Палатка рассчитана на 60 человек, в ней работает пункт медицинской помощи, дежурят работники городской службы спасения.

Также в пункте обогрева угощают печеньем, бутербродами и горячими напитками. По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Сергея Рюмшина, пункт будет работать круглосуточно и до момента, пока будет такая необходимость.

Кроме того, на поручение Попова, вблизи Майдана Незалежности установлены биотуалеты.

Напомним, 26 ноября председатель КГГА посетил главную площадь столицы и пообщался с участниками акции в поддержку евроинтеграции Украины. Он пообещал решить вопрос установки пункта обогрева и туалетов.