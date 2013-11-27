Отвар цветов васильков разглаживает морщины вокруг глаз

В холодное время года кожа на лице пересыхает и перемерзает. Быстрее всего стареет вокруг глаз. Подпитать ее можно лекарственными травами. Морщины лучше всего разглаживает отвар цветов васильков.

"Лучше на ложку васильков дать полстакана кипятка. Накрыть и настаивать пока не станет слегка теплым", - советует травник Юрий Синюк.

Протирать глаза ватным тампоном смоченным в настое лучше вечером перед сном. Нельзя этого делать перед выходом на улицу. На морозе увлажненная кожа быстро замерзнет, могут образоваться микро-трещины.

"Хорошо перед сном промывать глаза смешанными настоями: календула, василек, ромашка. Это уменьшает риск конъюнктивитов и воспалений. Глаз очищается от грязи и инфекций, которые могли попасть в него в течение дня ".

От морозного ветра глаза часто слезятся. Это особенно неудобно женщинам. Расплывается макияж, глаза как заплаканные.

"Слезовыделение, если оно не связано с болезнью глаз, регулируют настоем листьев подорожника", - объясняет травник.

Столовую ложку листьев настоять 30 минут в стакане кипятка и промыть им глаза. Промывать глаза следует движениями от носа к краю глаза. Удобнее всего над умывальником. От морщин можно сделать компресс - смоченные ватные тампоны положить на глаза.

Процедуру лучше проводить лежа, за 10 минут до сна. Тампоны за это время можно обмакнуть в настой 2-3 раза. Для лучшего расслабления после тяжелого дня и спокойного сна, рекомендуют делать это под спокойную музыку и не разговаривать.

gazeta.ua