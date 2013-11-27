Апельсины повышают жизненный тонус

Апельсин в большом количестве содержит в себе витамин C, который повышает жизненный тонус, мышление становится ясным и чистым, фигура стройнее и улучшается сексуальная потенция. В апельсине весом 190 грамм находится примерно 70 грамм витамина C – это дневная норма его потребления. Следовательно, этот фрукт подходит для рациона детей, подростков и людей в возрасте. А беременным женщинам он особенно полезен.

Витамин С отменно борется с простудой, вот почему при гриппе, ангине, ОРВИ всегда рекомендуется аскорбинка в любых вариациях- от витаминов до свежих цитрусовых. Если же вас постигло осложнение после перенесенной простуды в виде воспаления носовых пазух, тогда вам сюда лечение гайморита народными средствами. Как только почувствуете подобные первые симптомы- не стоит затягивать лечение.

Но кроме витамина C, в этом ярком плоде содержатся и витамины – относящиеся к группе B, которые просто незаменимы для блеска волос, процессов кроветворения и энергии клеток.

Благодаря тому, что в апельсине содержится 50 миллиграмм кальция, каждая долька апельсина будет способствовать укреплению зубов и костей. Этот фрукт даже способен вылечить кровоточивость десен. А еще в этих плодах – напоминающих солнце содержится магний, который очень полезен для работы сердца. Потребление этого фрукта улучшит ваш аппетит, будет способствовать нормальной работе кишечника и желудка, улучшит работу печени, увеличит аппетит и понизит давление.

Если вы хотите быть стройной и избавиться от целлюлита, в этом случае вам поможет апельсиновое масло. Оно способствует повышению упругости кожи и нормализации жирового обмена в клетках. Кроме всего этого, масло является незаменимым средством в борьбе с целлюлитом.