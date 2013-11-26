Объ­ем та­лии пос­ле ро­дов да­лек от же­ла­е­мо­го? Что ж, эта про­бле­ма зна­ко­ма прак­ти­чес­ки всем мо­ло­дым ма­мам.

Об­рес­ти бы­лую строй­ность по­мо­жет ме­ню с низ­ким гли­ке­ми­чес­ким ин­дек­сом.

Для тон­кой та­лии

Гли­ке­ми­чес­кий ин­декс про­дук­тов (ГИ) от­ра­жа­ет, с ка­кой ско­ростью про­дукт рас­щеп­ля­ет­ся в ор­га­низ­ме и пре­об­ра­зу­ет­ся в глю­ко­зу – глав­ный ис­точ­ник энер­гии. Чем вы­ше ско­рость, тем вы­ше ин­декс.

За эта­лон при­ня­та глю­ко­за, ее ГИ ра­вен 100. Все осталь­ные по­ка­за­те­ли срав­ни­ва­ют­ся с ним.

Ког­да мы съеда­ем про­дукт с вы­со­ким ГИ, уро­вень са­ха­ра в кро­ви рез­ко по­вы­ша­ет­ся, под­же­лу­доч­ная же­ле­за на­чи­на­ет ин­тен­сив­но вы­ра­ба­ты­вать гор­мон ин­су­лин. Он сни­жа­ет уро­вень са­ха­ра в кро­ви, рас­пре­де­ляя его по тка­ням те­ла для быст­ро­го ис­поль­зо­ва­ния или для от­кла­ды­ва­ния про за­пас в ви­де жи­ра, при­чем в пер­вую оче­редь в об­лас­ти жи­во­та.

Бо­лее то­го, ин­су­лин не да­ет жи­ро­вым на­коп­ле­ни­ям сно­ва пре­об­ра­зо­вать­ся в глю­ко­зу, ко­то­рую ор­га­низм не­мед­лен­но со­жжет.

Про­дук­ты с низ­ким ГИ рас­щеп­ля­ют­ся по­сте­пен­но и не да­ют рез­ко­го по­вы­ше­ния уров­ня са­ха­ра в кро­ви, обес­пе­чи­вая тем са­мым бо­лее про­дол­жи­тель­ное чувст­во на­сы­ще­ния.

Фран­цуз­ские ди­е­то­ло­ги со­вмест­но с вра­ча­ми-эн­док­ри­но­ло­га­ми раз­ра­бо­та­ли ди­е­ту, по­зво­ля­ю­щую пол­но­цен­но пи­тать­ся и при этом кон­тро­ли­ро­вать от­ло­же­ние жи­ро­вых кле­ток в об­лас­ти та­лии.

Хо­ро­шие при­выч­ки для под­дер­жа­ния строй­ной фи­гу­ры

•Со­вер­шенст­вуй­тесь в ку­ли­нар­ном ис­кус­ст­ве. В це­лом, чем мень­ше про­дукт под­вер­гал­ся теп­ло­вой об­ра­бот­ке и чем бли­же он к сво­е­му ес­тест­вен­но­му со­сто­я­нию, тем ни­же его гли­ке­ми­чес­кий ин­декс. Если про­дукт на­ре­за­ют, ру­бят, сме­ши­ва­ют в мик­се­ре, а за­тем го­то­вят, его ГИ по­вы­ша­ет­ся.

•Не пе­ре­едай­те. Если вы по-на­сто­я­ще­му объ­елись, не про­дол­жай­те в том же ду­хе на сле­ду­ю­щий день! Один раз ва­ше те­ло спра­вит­ся со зло­упо­треб­ле­ни­ем, но мно­го раз – нет.

•Ешь­те слад­кое в пра­виль­ное вре­мя. Мо­лоч­ные про­дук­ты и фрук­ты – ва­ши де­сер­ты на каж­дый день. Иног­да мож­но по­зво­лить се­бе до­маш­ние де­сер­ты (рис в мо­ло­ке, за­пе­кан­ка из ман­ки…) с кле­но­вым си­ро­пом. Меч­та­е­те о вы­печ­ке? Ее мож­но есть толь­ко пос­ле еды. Пи­ща, ко­то­рую вы съели рань­ше, бу­дет пре­пят­ст­во­вать по­вы­ше­нию ГИ. А де­серт, ко­то­рый вы съеди­те в се­ре­ди­не дня вмес­то обыч­но­го при­ема пи­щи, бу­дет иметь «взрыв­ной» эф­фект.

•Вы­би­рай­те пра­виль­ные на­пит­ки. В иде­а­ле: во­да (с га­зом или без, но глав­ное – без аро­ма­ти­за­то­ров), чай, ко­фе; до­пус­тим 1 бо­кал су­хо­го крас­но­го ви­на в день.

•Вклю­чи­те в ме­ню ли­мон и ук­сус. Кис­ло­ты сни­жа­ют гли­ке­ми­чес­кий ин­декс блю­да в це­лом. До­бав­ляй­те их ко всем блю­дам, если у вас нет про­блем с же­лу­доч­но-ки­шеч­ным трак­том. В про­тив­ном слу­чае про­кон­суль­ти­руй­тесь с гаст­ро­эн­те­ро­ло­гом.

•Не за­бы­вай­те о про­те­и­нах. Го­раз­до лег­че сле­дить за ГИ, если по­сто­ян­но вво­дить в ме­ню про­дук­ты, со­дер­жа­щие бе­лок. Са­мый луч­ший пол­дник – ку­ри­ное яй­цо, лом­тик вет­чи­ны и не­мно­го ры­бы.

•Из­бавь­тесь от при­выч­ки го­то­вить на сли­воч­ном мас­ле. Его жир­ные кис­ло­ты при на­гре­ва­нии ме­ня­ют со­став и ста­но­вят­ся вред­ны­ми. Для при­го­тов­ле­ния еды пред­по­чти­тель­нее ис­поль­зо­вать олив­ко­вое мас­ло, а сли­воч­ным мож­но толь­ко на­ма­зы­вать то­с­ты во вре­мя зав­тра­ка.

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