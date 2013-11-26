Способ вернуть былую стройность после родов
Меню с низким гликемическим индексом
Объем талии после родов далек от желаемого? Что ж, эта проблема знакома практически всем молодым мамам.
Обрести былую стройность поможет меню с низким гликемическим индексом.
Для тонкой талии
Гликемический индекс продуктов (ГИ) отражает, с какой скоростью продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии. Чем выше скорость, тем выше индекс.
За эталон принята глюкоза, ее ГИ равен 100. Все остальные показатели сравниваются с ним.
Когда мы съедаем продукт с высоким ГИ, уровень сахара в крови резко повышается, поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин. Он снижает уровень сахара в крови, распределяя его по тканям тела для быстрого использования или для откладывания про запас в виде жира, причем в первую очередь в области живота.
Более того, инсулин не дает жировым накоплениям снова преобразоваться в глюкозу, которую организм немедленно сожжет.
Продукты с низким ГИ расщепляются постепенно и не дают резкого повышения уровня сахара в крови, обеспечивая тем самым более продолжительное чувство насыщения.
Французские диетологи совместно с врачами-эндокринологами разработали диету, позволяющую полноценно питаться и при этом контролировать отложение жировых клеток в области талии.
Хорошие привычки для поддержания стройной фигуры
•Совершенствуйтесь в кулинарном искусстве. В целом, чем меньше продукт подвергался тепловой обработке и чем ближе он к своему естественному состоянию, тем ниже его гликемический индекс. Если продукт нарезают, рубят, смешивают в миксере, а затем готовят, его ГИ повышается.
•Не переедайте. Если вы по-настоящему объелись, не продолжайте в том же духе на следующий день! Один раз ваше тело справится со злоупотреблением, но много раз – нет.
•Ешьте сладкое в правильное время. Молочные продукты и фрукты – ваши десерты на каждый день. Иногда можно позволить себе домашние десерты (рис в молоке, запеканка из манки…) с кленовым сиропом. Мечтаете о выпечке? Ее можно есть только после еды. Пища, которую вы съели раньше, будет препятствовать повышению ГИ. А десерт, который вы съедите в середине дня вместо обычного приема пищи, будет иметь «взрывной» эффект.
•Выбирайте правильные напитки. В идеале: вода (с газом или без, но главное – без ароматизаторов), чай, кофе; допустим 1 бокал сухого красного вина в день.
•Включите в меню лимон и уксус. Кислоты снижают гликемический индекс блюда в целом. Добавляйте их ко всем блюдам, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. В противном случае проконсультируйтесь с гастроэнтерологом.
•Не забывайте о протеинах. Гораздо легче следить за ГИ, если постоянно вводить в меню продукты, содержащие белок. Самый лучший полдник – куриное яйцо, ломтик ветчины и немного рыбы.
•Избавьтесь от привычки готовить на сливочном масле. Его жирные кислоты при нагревании меняют состав и становятся вредными. Для приготовления еды предпочтительнее использовать оливковое масло, а сливочным можно только намазывать тосты во время завтрака.