Какие продукты давать школьнику с собой

Чтобы ребенок был здоров, он должен правильно питаться в школе. Так считает столичный детский диетолог Валерий Белецкий.

"Утром кормите ребенка овсяной кашей, - советует Валерий Павлович. - Знаю, что большинство детей ее не любят. Сам неоднократно заставлял сына ее есть. Завтрак затягивается как минимум на час. Овсянка полезна, ибо содержит в себе все необходимые вещества, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и заряжают детский организм силой на весь день. Ребенку полезно есть овсяное печенье с изюмом, орехами, кусочками шоколада и кунжута ".

Овсяное печенье стоит давать ребенку в школу. В портфеле ученика также ежедневно должны быть фрукты.

"Выбирайте тот фрукт, который любит ваш ребенок и который легко может съесть во время перерыва на так называемый ланч, когда почувствует легкий голод. В школе ученик получает большие нагрузки. Его организм и мозг работают на полную мощность, поэтому витаминов должно хватать. Фрукты должны быть помыты. Их можно почистить и сложить в отдельный лоточек. Чтобы ребенок не ел руками, дайте ему с собой маленькую ложечку или вилку".

Ученики должны ежедневно есть комплексные обеды.

"Ранее комплексные детские обеды были бесплатные. Теперь родители должны платить за них. Не всем это по карману. Но именно в комплексных обедах еда сбалансирована. Ребенок получает максимальное количество калорий и питательных веществ. Первоклассник ежедневно должен употреблять по 200 грамм овощей и фруктов, 80 грамм мяса, 50 грамм рыбы - это минимальная суточная норма для ребенка в возрасте 6-7 лет. В ежедневный рацион ребенка должны входить продукты, обогащенные цинком, который является например в твердом сыре. Он укрепляет нервную систему и улучшает память".

Чтобы дети не покупали чипсы и жвачки в киосках возле школы, родителям советует давать детям с собой печенье и конфеты - проверенные и менее опасные сладости.

"Для старшеклассников готовьте тормозок. Это может быть бутерброд с мясом и рыбой, овощами и зеленью, кефир или йогурт, компот или сок. Судочки надо выбирать легкие и удобные, которые плотно закрываются. Также проследите, чтобы в ранце школьника были сухие и влажные салфетки".

gazeta.ua