Что делать при заболевании гайморитом

Гайморит – это воспаление полых пространств, находящихся по обе стороны от носа в толще кости.

Гайморовы пазухи нужны для обогрева воздуха в зимнее время, а также для первичной защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

В этот раз мы поговорим о лечении гайморита в домашних условиях. В любом случае при постановке диагноза “гайморит” первичные назначения врача выполнять нужно неукоснительно. С этого и начинается лечение гайморита дома.

Главное - не надо пытаться избежать приёма «вредного» антибиотика, заменяя его «полезными» народными средствами. Всё должно быть на своём месте.

Большая часть народных средств, применяемых при гайморите, направлены на улучшение оттока содержимого гайморовой пазухи. Это важно, т.к.:

Пазуха очищается от продуктов жизнедеятельности бактерий (при бактериальном гайморите), отмерших клеток.

Снижается риск вторичной инфекции (при вирусных формах).

При свободных пазухах происходит обогрев вдыхаемого воздуха, что предупреждает развитие заболеваний дыхательной системы.

Ментоловое масло

Закапывается в нос (до пяти капель), втирается в кожу висков, лба. Оказывает сосудосуживающий эффект, что снижает воспаление и улучшает отток. Важно понимать, что любые эфирные масла могут вызывать и обратную реакцию. Поэтому – если вы аллергик, используйте другие средства.

Из готовых форм эффективнее всего использовать комбинированные препараты, содержащие сосудосуживающий и антигистаминный компоненты (например – виброцил).

Смесь прополиса и сливочного масла (один к трём)

В полученной смеси вымачивается тампон и вводится в нос минут на пятнадцать. Кроме природных дезинфекционных свойств прополиса, данная смесь эффективно оттягивает гной из гайморовой пазухи (это если он есть, конечно). Так вот, если гной есть, а антибиотик вам не назначен – срочно к ЛОРу.

Восковые аппликации на область гайморовых пазух

Растапливается воск, прикладывается к коже над пазухами. Прогревая пазухи, мы также улучшаем отток содержимого. Кстати, не обязательно делать это таким экзотическим способом. Можно использовать просто небольшую грелку.

Промывание носовых полостей настоем лекарственных трав

Комбинации существуют разнообразные, главное – чтобы в них была ромашка. Ромашка не только антисептик, но и обладает прямым антибактериальным эффектом, т.е. способна убивать бактерию. Это полезно не только для гайморовой пазухи, но и для предупреждения распространения инфекции.

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