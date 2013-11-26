Опасные заблуждения о гриппе

"Грипп – это всего лишь банальная простуда". Увы, это совсем не так, и если отнестись к этой инфекции несерьезно, можно заполучить опасные осложнения. Пора избавиться от опасных стереотипов о гриппе!

Нередко грипп и простуду "стригут" под одну гребенку из-за схожей симптоматики. ОРВИ и ОРЗ - разные понятия. Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вызываемых вирусами, а ОРЗ - это острое респираторное заболевание.





"Человек не является источником инфекции, если чувствует себя хорошо". На самом деле, от 20% до 30 % людей, несущих вирус гриппа, не чувствуют никаких признаков болезни.





"Мокрая голова или отсутствие головного убора - верный способ подхватить грипп". Единственный способ заражения гриппом - "подцепить" вирус гриппа от инфицированного человека. Пик заболевания совпадает с холодной погодой, что дает людям повод связывать сквозняки и мороз с гриппом.





"Куриный суп ускорит выздоровление". Горячие жидкости могут успокоить боли в горле и уберечь от обезвоживания во время болезни. Тем не менее, куриный суп не имеет других специфических качеств, которые могли бы помочь в борьбе с гриппом.





"Антибиотики помогут при гриппе". Антибиотики эффективно работают против бактерий, но против вирусной инфекции, такой как грипп, они бесполезны. С другой стороны, у некоторых людей на фоне болезни развиваются осложнения - бактериальная инфекция. В этом случае антибиотики могут помочь, если болезнь затянулась. Однако лучше не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам.