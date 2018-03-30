90 % детей назначают ”взрослые” лекарства

В России в 90% случаев детям могут назначать лекарства, не соответствующие их возрасту. Из-за недостаточного объема исследований детям в России часто прописывают препараты, которые им не подходят. Масштабы клинических исследований с участием детей необходимо расширить. Об этом заявили корреспонденту «Газеты» эксперты РАМН, комментируя новый проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В середине декабря ВОЗ объявила о новой программе научных исследований и разработок, которая должна стимулировать усилия мирового сообщества по обеспечению лучшего доступа к детским лекарствам. Программа касается исследований и производства медикаментов, включая антибиотики, препараты от астмы и болеутоляющие средства, которые должны лучше соответствовать потребностям детей.

ВОЗ призывает разрабатывать комбинированные препараты от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а также детские терапевтические средства от некоторых тропических болезней, которые считаются побежденными.

"Как в богатых, так и в бедных странах наблюдается разрыв между наличием подходящих для детей лекарств и потребностями в них, - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. - Здоровье детей должно стать приоритетом в борьбе за справедливый доступ к научным достижениям в области здравоохранения".

В начале 2008 года ВОЗ планирует открыть интернет-портал, посвященный клиническим испытаниям на детях. Организация выпустила первый международный перечень лекарственных средств, которые считаются безопасными для детей. В список попали 206 лекарств. "Но многое еще предстоит сделать. Имеются приоритетные лекарственные средства, не адаптированные для детей или не доступные тогда, когда в них есть необходимость", - заявил Ханс Хогерзейл, директор департамента ВОЗ по политике и стандартам в области лекарственных средств.

В развитых странах более чем в 50% случаев детям назначаются лекарственные средства в формах, предназначенных для взрослых и не предусматривающих применение малышами. В развивающихся странах эта проблема усугубляется ограниченным доступом к лекарственным средствам. В России, по данным доктора медицинских наук, доцента кафедры клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей РГМУ Сергея Зырянова, доля таких назначений достигает 70-90%.

В случае проявления неожиданных последствий педиатры вынуждены запасаться заключениями о жизненной необходимости применения этих лекарств и комиссионными решениями специалистов-медиков, чтобы не подвергаться преследованиям со стороны прокуратуры.

Ежегодно около 10 млн детей не доживают до своего пятого дня рождения. Примерно 6 млн из этих малышей умирают от излечиваемых заболеваний, хотя их можно было бы спасти, обеспечив доступ к безопасным, эффективным и доступным по стоимости лекарствам, напомнили в ВОЗ. По этим данным, одна только пневмония ежегодно становится причиной смерти 2 млн детей в возрасте до пяти лет, а от ВИЧ умирают 330 тысяч детей в возрасте до 15 лет. "Эти болезни можно лечить, но многие дети лишены такой возможности, потому что либо нет подходящих для их возраста лекарств, либо такие лекарства недоступны или слишком дороги - они могут быть в три раза дороже тех, что предназначены для взрослых", - заявил Ховард Закер, помощник гендиректора ВОЗ.

«Россия уже несколько лет бьет тревогу по поводу отсутствия государственной политики в области лекарственного обеспечения детей, - рассказал в интервью «Газете» исполнительный секретарь Формулярного комитета при РАМН, профессор Павел Воробьев. - Большую работу проводит ассоциация педиатров под руководством академика РАМН Александра Баранова, устраивая общественные слушания по этой теме. Формулярный комитет РАМН в 2006 году начал создавать педиатрический формуляр и выпустил его в 2007 году. Однако осталось много нерешенных вопросов. Практически не выпускаются детские формы лекарств - они должны быть для разных возрастов и массы тела ребенка. Очень многие препараты формально противопоказаны детям, хотя специальных исследований они не проходили. Есть препараты, которые абсолютно противопоказаны детям, но тем не менее используются, так как риск может быть существенно меньше пользы. Все это очень сложно и требует взвешенного, строго научного подхода».

Профессор Воробьев рассказал о публикации анализа отдельных случаев терапии, когда дети получали формально не разрешенные препараты, и оценке острых последствий такого лечения.

Такой анализ позволит сказать, есть ли реальная опасность применения лекарства для детей или нет. Но отдельных исследований недостаточно для фиксации отсроченных побочных эффектов, нужны другие, рандомизированные исследования.

"В цивилизованных странах всемерно расширяются клинические исследования с участием детей, потому что их считают жизненно необходимыми, - прокомментировала для «Газеты» информацию ВОЗ директор Научно-диагностического центра Института здоровья детей РАМН, профессор Лейла Намазова. - Очень жаль, что из-за неоднозначного отношения общественности к этой проблеме мы начали это движение на 10 лет позже».

ВОЗ будет продолжать работать с правительствами стран мира над внесением изменений в правовые и регуляторные требования к лекарствам для детей.

По материалам gazeta.ru