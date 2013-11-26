Украинским медикам в Мозамбике необходимо обеспечить безопасность
10:41, 26 ноября 2013Страна
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В связи с внутриполитической ситуацией
В МИД Украины подчеркивают приоритетную важность гарантирования безопасности для более 400 украинских специалистов, работающих в Мозамбике по инженерным и медицинским направлениям.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Геннадия Латия и посла Республики Мозамбик в Украине (с резиденцией в Москве) Марио Сарайву Нгуенья.
В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации политического диалога, торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Мозамбик, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также сотрудничества в рамках международных организаций.
В связи с развитием в последнее время внутриполитической ситуации и политики безопасности в Мозамбике Латий подчеркнул приоритетную важность гарантирования безопасности украинским специалистам, работающим в этой стране.
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