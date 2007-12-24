На пищевых продуктах запретили писать ”диетический” и ”лечебный”

В Беларуси запрещено использовать термины «диетический» и «лечебный» в названиях пищи без разрешения министерства здравоохранения.

«В соответствии с новыми Санитарными правилами «Гигиенические требования в качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», которые утвердил Минздрав, в Беларуси запрещено использовать термины «диетический», «лечебный» или их эквиваленты в названиях пищи, в маркировке на потребительской упаковке и в рекламных листах и вкладышах без специального разрешения Минздрава», сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В новых санитарных правилах также определены гигиенические требования к качеству и безопасности пищи, условия и утилизации некачественных и опасных продуктов питания, определены и уточнены термины — пища, продовольственное сырье, пищевые добавки, биологически активные добавки к пище, загрязняющее вещество, фальсифицированная пища, сообщили специалисты.

Кроме этого, в правилах содержатся нормы запрета на применение пестицидов, удобрений и других агрохимикатов, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих утвержденных методов исследования их присутствия в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

Санправилами также утверждена норма об обязательном контроле за наличием в продуктах питания ветеринарных препаратов — стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, лекарственных средств, применяемых в животноводстве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы, сказали специалисты.

В соответствии с новыми правилами, не допускается для производства животноводческого сырья применение кормовых добавок, ветеринарных лекарственных средств и препаратов для обработки животных, снижающих качество пищи и не зарегистрированных в установленном порядке, сказали собеседники агентства.

Кроме этого, в соответствии с новыми правилами, вводится нормирование полихлорированных бифенилов в рыбе и рыбопродуктах, а также бензапирена — в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах, сообщили в центре.

Пища, содержащая пищевые добавки, применение которых запрещено на территории Беларуси, не подлежит производству, ввозу и реализации, сказано в новых Санитарных правилах.

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