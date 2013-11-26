Как правильно обследовать молочную железу

На фоне хронического стресса может произойти гормональный сбой. От этого страдают яичники, матка. Но самая чувствительная к стрессу грудь.

Маммолог Александр Медведев советует, как правильно обследовать грудь. Для этого нужно 5 мин. раз в месяц.

Делайте это сидя или лежа. Стоя хорошо обследовать верхнюю часть желез. Станьте перед зеркалом, внимательно осмотрите свою грудь. Обратите внимание, не изменился ли их объем, форма или цвет кожи. Сожмите сосок, нет ли выделений. Медленно и внимательно ощупывайте каждую грудь. Потом поднимите руку и попробуйте найти лимфатические узлы под мышками. Если они ощутимы или их форма изменилась - это очень опасно.

Лежа хорошо обследовать нижнюю часть груди. Если есть уплотнения, так их нащупать легче.

Рекомендую каждой женщине после 25 лет обследоваться у маммолога раз в году. Ежемесячно, с седьмого по 10-й день менструального цикла самостоятельно проводите обследование молочных желез. Не пытайтесь нащупать что-то в душе. Обычно ум женщины занят чем-то другим, потому грудь сжимает спешно, автоматически. А осматривать себя нужно неспешно.

gazeta.ua