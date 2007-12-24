Украинская молодежь поражена синдромом усталости

Главный специалист по вопросам клинической иммунологии МОЗ Украины профессор Валентина Чопьяк считает, что молодые украинцы массово поражены синдромом усталости. Об этом она сказала во время международной научно-практической конференции во Львове «Иммунотерапия: реалии и перспективы».

Иммунодефициты, недостатки иммунной системы все чаще встречаются у молодых людей. Нарушения функций иммунной системы сегодня привлекают внимание медицинского сообщества всего мира. Остро эта проблема стоит и в Украине, где частота формирования имуннодефицитов растет с каждым годом.

Заместитель начальника главного управления здравоохранения Львовской ОДА Татьяна Пошивак подчеркнула, что методы обследования и лечения сложных больных с иммунопатологией являются очень дорогостоящими, потому необходимо добиваться создания национальных программ для их обеспечения.

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