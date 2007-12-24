Воздух в метро разрушает ДНК человека

В нем содержатся частицы, которые разрушают человеческие ДНК. К такому выводу пришла шведские ученые. В результате вдыхания микроскопических частиц угля, асфальта, железа и других загрязнителей ежегодно преждевременно умирает свыше 5 тыс. шведов. Эти частицы могут быть результатом неполного сгорания дорожных покрытий. Проблема еще в том, что ученым неизвестно, какие именно частицы наиболее опасны для здоровья человека.

Недавно доктор Карлсон исследовала стокгольмское метро и пришла к выводу, что сравнительно с частицами, обнаруженными в автомобильных выбросах и древесном топливе, что образуются в результате сжигания, самыми вредными для ДНК являются те, что выделяются именно в подземке.

Г. Карлсон сравнивала влияние разных микрочастиц на искусственно выращенные клетки легких. Результаты исследования засвидетельствовали, что в воздухе метро содержатся очень много частиц железа, которые образуются в результате трения колес о рельсы. Когда эти частицы попадают в организм человека, в клетках образуются свободные радикалы, которые пагубно влияют на наследственность и повышают риск возникновения раковых заболеваний.