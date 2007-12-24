Какие витамины нужны ребенку в январе?

Зимой потребность человека в витаминах резко возрастает. Особенно это касается детей. В рационе ребенка ежедневно должны быть натуральные овощи и фрукты. Желательно, чтобы ребенок каждый день ел яблоки, груши, бананы, киви или апельсины, если у него нет аллергии на эти продукты.

Также давайте ребенку салаты из моркови, капусты. Когда начинается период вирусно-бактериальных инфекций, обязательно добавляйте к салатам немного чеснока или лука.

Обычно дети до 2-3 лет не любят есть чеснок и лук, потому для профилактики желательно положить в спальне возле кровати ребенка на тарелке тертый лук или чеснок.

Приблизительно с ноября нужно начинать витаминотерапию искусственными препаратами, которых сегодня очень много. Витамины нужно принимать на протяжении 3-4 месяцев, но с перерывами. Например, 3 недели ребенок употребляет витамины, потом - 2 недели перерыв.